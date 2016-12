Primarie Usa, Bernie Sanders raccoglie più fondi di Hillary Clinton

La candidata per la nomination democratica Hillary Clinton ha raccolto nel mese di marzo per la sua campagna elettorale 29,5 milioni di dollari, 15 milioni in meno del rivale Bernie Sanders per lo stesso periodo. I due sono adesso impegnati in una dura battaglia in vista delle primarie di New York dove si vota il 19 aprile: Hillary Clinton è stata per otto anni senatrice dello Stato, Sanders ha dalla sua il fatto di essere originario di Brooklyn.