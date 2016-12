Primarie Usa, Bernie Sanders: "L'Italia è un modello per la Sanità"

"L'Italia è un modello sul fronte del sistema sanitario". Lo ha detto Bernie Sanders, candidato alle Primarie per la scelta del candidato democratico alla Casa Bianca. "Le più grandi nazioni al mondo, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Canada, considerano la Sanità un diritto per tutte le persone, non un privilegio", ha detto l'avversario di Hillary Clinton davanti a 27mila persone a New York.