Primarie New York, Hillary attacca Trump: "E' un pericolo"

"Gente come Trump e Cruz spinge verso un'America divisa e francamente pericolosa. Invece di costruire muri noi abbatteremo le barriere". E' l'attacco sferrato da Hillary Clinton dopo la vittoria alle primarie democratiche a New York. Il tycoon, invece, festeggiando alla Trump Tower di Manhattan il risultato del voto, ha detto: "Una notte incredibile. Faremo l'America più forte e più grande che mai. Grazie New York".