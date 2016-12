Prima volta in Canada: bacio gay alla cerimonia del bentornato a casa tra marines

Dopo mesi in mare, il ritorno a casa, con il partner che ti aspetta a riva, è un momento molto speciale. L' "homecoming kiss", il bacio di bentornato, è una cerimonia toccante per chi passa al largo tanto tempo. E' tradizione tra i marines che un ufficiale baci davanti a tutti la compagna che lo ha aspettato. O il compagno, come accade a questo ufficiale della marina canadese.