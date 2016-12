Prevenire e curare tutte le malattie note: il nuovo progetto di Mark Zuckerberg

Tramite la Chan Zuckerberg Initiative, l'ad di Facebook cercherà di portare a termine il piano. Il primo passo sarà l'investimento di 600 milioni di dollari in un progetto chiamato Biohub, un centro di ricerca che riunirà professori di varie università, tra cui Stanford e Berkeley, dove si svilupperanno nuovi strumenti per misurare e trattare le malattie.



"Io e Priscilla abbiamo passato l'ultima dozzina di anni a parlare con gli scienziati più esperti. E proprio loro credono che entro la fine del secolo potremo curare, prevenire e gestire tutte le malattie. Questo non significa che nessuno si ammalerà più, ma che dovremmo ammalarci molto meno - ha affermato Zuckerberg - E, quanto meno, dovremmo riuscire a identificare e trattare le malattie nel giusto modo, o almeno gestirle in condizioni sicure e non nocive".



A guidare l'iniziativa è Cori Bargmann, neuroscienziata alla Rockefeller University di New York.



Il risultato non sarà immediato, ma Zuckerberg è ottimista: "Non sarà facile, dobbiamo essere pazienti. Portare avanti questo progetto è importante per il futuro dei nostri figli. Cerchiamo di rendere questo mondo migliore per loro".