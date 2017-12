Prete scomparso in Bangladesh, si teme sia stato rapito da jihadisti

Crescono in Bangladesh i timori che il prete cattolico William Rozario, scomparso due giorni fa dalla città di Bonpara, sia stato rapito da gruppi jihadisti. Nel Paese è atteso l'arrivo di Papa Francesco, previsto per giovedì. Nella stessa località l'anno scorso venne ucciso il commerciante cattolico Sunil Gomez e negli ultimi tempi sono stati almeno tre i cattolici assassinati in attacchi attribuiti ai jihadisti.