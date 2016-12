Prestito "garantito" negli Usa: non paghi le rate? L'automobile si blocca

19:03 - Non paghi le rate? L'auto non si muove. A complicare la vita di chi non riesce a rimanere in pari con le rate della macchina è la tecnologia, che grazie a un sistema installato sulle vetture acquistate con un finanziamento permette di farle controllare a distanza da chi ha concesso il prestito.

Prestito "sotto controllo" - Come riporta il "New York Times", il dispositivo è stato installato su circa due milioni di veicoli e, con un semplice clic di un mouse o attraverso uno smartphone, i creditori possono controllare l'accesso al veicolo e bloccarlo in caso i mutuatari non siano in regola con i pagamenti.



Sempre più finanziamenti a rischio - Negli ultimi cinque anni negli Usa i finanziamenti per l'acquisto di automobili concessi a persone con con scarsa affidabilità finanziaria, i cosiddetti mutui subprime, sono in aumento, e costituiscono circa il 25% di tutti i prestiti sulle macchine, raggiungendo nel primo trimestre del 2014 un valore di 145 miliardi di dollari.



Inconvenienti del sistema - Con il nuovo sistema di controllo remoto chi concede il mutuo si mette al riparo in caso di mancato pagamento delle rate. Secondo il Nyt, tuttavia, tale tecnologia pone parecchi problemi di privacy, oltre che di sicurezza. Una donna di Las Vegas di nome Mary Bolender, per esempio, ha raccontato di essere rimasta bloccata con la sua vettura mentre doveva portare la figlia di 10 anni in ospedale per un'emergenza, ed è riuscita a ripartire solo dopo aver saldato il debito di 389 dollari.