Prestigiatore risolve cubo di Rubik mentre fa sci nautico

Il cubo di Rubik è fra i rompicapi più famosi nella storia dei twisty puzzle. La sua velocità di risoluzione è valsa il record mondiale ad alcune persone ma c'è sempre chi trova i metodi più creativi e bizzarri per risolverlo. Come il prestigiatore americano Joe Fratelli, che ha deciso di mettere assieme un cubo di Rubik e un paio di sci d'acqua per un risultato a dir poco incredibile. Usando una sola mano è infatti riuscito a risolvere il rompicapo all'incirca di due minuti mentre sfrecciava sulla superficie del lago dove stava trascorrendo le vacanze. Un modo per rendere il soggiorno più interessante, secondo lui. Il video, che riprende la scena dal punto di vista dello stesso Joe, ha fatto presto il giro dei social.