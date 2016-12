Presidenziali Usa, Sanders: voterò Clinton, Trump va fermato

E' finalmente arrivato l'endorsement di Bernie Sanders, che per la prima volta afferma che voterà Hillary Clinton. Lo riporta la Msnbc. Durante il talk show "Morning Joe" è stato chiesto al senatore del Vermont se voterà la candidata democratica e lui ha risposto "sì". Sanders, che non ha ancora ufficialmente finito la sua campagna per le primarie democratiche, ha detto che fermare Trump è un obiettivo che va al di sopra di tutto.

Il commento sulla BrexitSempre nel corso dell'intervista alla Msnbc, Sanders ha commentato i risultati del referendum nel Regno Unito. Così ha detto che la decisione del popolo britannico di abbandonare l'Unione europea è un'indicazione che "l'economia globale non funziona per tutti". "Per evitare una possibile rottura - ha spiegato - è necessaria una maggiore cooperazione finanziaria". Sanders ha ricordato che, perché le persone si sentano rappresentate con una maggiore integrazione, come nel caso dell'Ue, è necessario che si creino posti di lavoro di qualità e che si pongano freni contro la fuga delle aziende in Cina.