Presidenziali Usa, chiusa la campagna fondi per i due candidati

I due candidati per la presidenza negli Stati Uniti, Hillary Clinton e Donald Trump, dichiarano chiusa la partita sul fronte del loro personale coinvolgimento nella raccolta fondi per la campagna elettorale. L'ultimo evento ufficiale per Trump è stato un pranzo a Las Vegas dove si è tenuto l'ultimo dibattito tv tra i contendenti. Per Hillary Clinton l'ultima apparizione ad un evento di raccolta fondi è prevista in queste ore a Miami.