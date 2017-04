Presidenziali, Macron rassicura Hollande: "Non penso di aver vinto"

"Non ho mai pensato di aver già vinto. Se le cose fossero già vinte, non avremmo visto elezioni all'estero finire come sono finite". Così Emmanuel Macron, candidato di En Marche! al ballottaggio delle presidenziali, replica a Francois Hollande e ai suoi timori per la vittoria di Marine Le Pen. "Sono fiero di essere davanti alla leader del Front National. Nessuno mi dava vincente, sono l'esempio vivente che i pronostici hanno torto", ha aggiunto.