Presidenziali Liberia, l'ex calciatore Weah avanti sul 75% dei seggi

Ai tre quarti delle schede ormai scrutinate, l'ex campione di calcio George Weah è in testa, con il 39% delle preferenze, nelle elezioni presidenziali in Liberia. Lo ha comunicato la Commissione elettorale nazionale. Lo insegue il vicepresidente Joseph Boakai con il 30%. Il voto è avvenuto martedì scorso. Un candidato deve ottenere il 50% dei voti più 1, per evitare il ballottaggio.