Presidenziali Liberia, ballottaggio tra ex giocatore Weah e Boakai

Liberia al voto per il ballottaggio delle elezioni presidenziali fra George Weah, l'ex attaccante del Milan degli anni Novanta, e il vicepresidente Joseph Boakai. Sono 2,2 milioni le persone chiamate alle urne. Weah, 51 anni, ha vinto il primo turno delle elezioni del 10 ottobre, ma non ha ottenuto il 50% dei voti necessari per evitare il ballottaggio. La Liberia è uno degli Stati più poveri al mondo nonostante sia ricco di diamanti.