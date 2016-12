Presidenziali in Portogallo, vince il candidato di centrodestra De Sousa

Nel suo discorso alla fine dello spoglio, il neo presidente ha detto di aspettarsi che l'esecutivo faccia tutto il necessario per generare crescita economica "senza compromettere la stabilità finanziaria". Allo stesso tempo ha promesso di essere imparziale e di incoraggiare il dialogo tra i partiti politici, "sanando le ferite" delle recenti crisi.



Figlio dell'ex-ministro conservatore Baltasar Rebelo de Sousa, "Marcelo", come familiarmente viene chiamato in tutto il Portogallo, è uno dei protagonisti della vita politica del Paese dalla rivoluzione dei garofani del 1974 contro la dittatura salazarista. E' stato giornalista, ha fondato il settimanale Expresso, ministro e leader del Psd dal 1996 al 1999 (sostituito nell'incarico dal futuro presidente della Commissione Ue Manuel Barroso) docente universitario di diritto.



Ma Marcelo Rebelo Duarte Nuno de Sousa è diventato un personaggio popolarissimo negli ultimi anni come commentatore politico in tv. Il più ascoltato e il più autorevole, "Il professore". Una tradizione in Portogallo, dove altri leader arrivati poi ai vertici dello Stato, come l'ex-premier socialista José Socrates, hanno conquistato spazio e popolarità commentando la vita politica in televisione.



La sua campagna è stata all'insegna del "dialogo". "Un presidente è un arbitro, e l'arbitro non fa i gol", ha affermato. Ma la sinistra sospetta che la sua missione sia quella di affondare il fragile governo di sinistra di Costa.



Senza l'attuazione degli accordi di contenimento della spesa pubblica con l'Ue, Rebelo potrà rimandare il governo a casa e sciogliere il Parlamento. Il regime semipresidenziale portoghese dà al Capo dello Stato poteri notevoli perfino quello di dichiarare la guerra.



Diversi analisti prevedono un ritorno alle urne in autunno: Costa potrebbe non riuscire a fare votare al Parlamento il bilancio per il 2017, per i veti incrociati dell'opposizione di centrodestra e dei suoi alleati di sinistra.