Presidenziali in Francia, i risultati definitivi: Macron al 23,75%

I risultati degli altri candidati - Benoît Hamon (Parti socialiste): 6,35%. Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 4,75%. Jean Lassalle (Re'sistons): 1,22%. Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste): 1,10%. François Asselineau (Union populaire republicaine): 0,92%. Nathalie Arthaud (Lutte ouvriere): 0,65%. Jacques Cheminade (Solidarite et progres): 0,18%



A Parigi stravince Macron, alla Le Pen solo briciole - I risultati definitivi nel Comune di Parigi segnando una netta differenza rispetto a quelli nel resto del Paese: Macron raggiunge infatti il 34.83%, François Fillon conquista un 26.45%, seguito da Melenchon (19.56%) e Benoît Hamon (10.18%). Mentre La Le Pen riesce a racimolare solo il 4.99%.



Borsa, Parigi +4% in apertura - Avvio sprint per la Borsa di Parigi all'indomani del primo turno delle presidenziali francesi. L'indice Cac 40 segna un rialzo del 4,14% a 5.268 punti.



Scontri anti Le Pen e anti Macron a Parigi - Sono stati più gravi di quanto annunciato in un primo momento gli incidenti esplosi alla Bastiglia subito dopo l'annuncio dei risultati del primo turno delle presidenziali. Secondo quanto si apprende dalla prefettura di Parigi, 9 persone sono rimaste ferite e 29 sono state fermate. Tra i feriti, 6 poliziotti e 3 partecipanti alla manifestazione studentesca "antifascista e anti-Macron". Molti i danni a vetrine e pensiline fra Bastiglia e Republique.