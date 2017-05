Presidenziali Francia, urne aperte fino alle 20 nelle grandi città

In Francia i 66.546 seggi aperti per il secondo turno delle presidenziali accoglieranno gli elettori dalle 8 alle 19. In alcune grandi città come Parigi si potrà votare fino alle 20. Gli elettori dei territori d'Oltremare (Guadalupe, Guiana, Martinica, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon e in Polinesia francese) hanno potuto votare sabato, insieme agli 1,3 milioni di francesi che risiedono all'estero.