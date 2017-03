Presidenziali Francia, sondaggi: Macron raggiunge Le Pen

Emmanuel Macron raggiunge per la prima volta Marine Le Pen in un sondaggio sulle presidenziali che si svolgeranno tra un mese e mezzo in Francia. Secondo uno studio Elabe per Bfm Tv e L'Express, Macron guadagna un punto e mezzo e arriva al 25,5%, mentre la leader del Front National ne perde uno e scende al 26%. Staccato, al 19%, resta Francois Fillon, il candidato confermato dalla destra. Al ballottaggio Macron vincerebbe la sfida con il 60%.