Presidenziali Francia, Fillon: "Non mi arrendo e non mi ritiro"

"Non ho intenzione di arrendermi e di ritirarmi" dalla corsa all'Eliseo. Lo ha detto il candidato della destra alle presidenziali francesi, Francois Fillon, annunciando di essere stato convocato dai giudici il 15 marzo "in vista di un'incriminazione formale" per i presunti impieghi fittizi della moglie Penelope. "Questa indagine è un assassinio politico. Non i giudici, ma solo il suffragio universale potrà decidere sul mio conto", ha aggiunto.