Presidente ceco contro i migranti

Mentre a Bruxelles si discute di migranti e della "rotta balcanica", il presidente ceco Milos Zeman, in un'intervista al tabloid Blesk, sostiene che la maggior parte dei profughi non meriti accoglienza. Per Zeman si tratta infatti di ragazzi giovani, sani, che usano i bambini solo "come scudo umano per suscitare pietà, ma coloro che si nascondono dietro non la meritano".