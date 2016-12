Preside fa sesso con la prof: filmato dai suoi studenti si toglie la vita

17:00 - Filmato dagli studenti del liceo di Maribor, in Slovenia, mentre faceva sesso orale con la prof di matematica, la 45enne Manja Mertelj, il preside dell'istituto, il 41enne Drago Kamenik si è suicidato per la vergogna quando il video, messo in rete dai ragazzi, è diventato virale. Il corpo dell'uomo, sposato e padre di due figli, è stato trovato nel weekend dalla polizia.

Preside e professoressa sono stati sorpresi dagli studenti incuriositi dagli strani gemiti che provenivano da un'aula e, senza pensarci due volte, si sono armati di smartphone e hanno filmato l'amplesso dei due docenti, mettendo online il video. Inizialmente Kamenik ha cercato di negare di essere lui l'uomo ripreso assieme alla professoressa di matematica, e successivamente ha minacciato di chiedere l'intervento di un tribunale. Ma quando le sue minacce sono cadute nel vuoto, ha deciso di farla finita.



"Sentiva di non avere via d'uscita - ha commentato un altro docente della stessa scuola - Drago ha tentato di dire che le immagini erano false, montate ad arte per screditarlo, ma gli studenti hanno risposto rivelando di essere in possesso di un secondo video, nel quale si vede chiaramente il volto del preside, e hanno minacciato di pubblicare online anche quello". Così il docente ha pensato che l'unica cosa da fare fosse togliersi la vita.