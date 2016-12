Prese a calci un gatto, rischia un anno New York, processo a un 21enne

16:47 - Rischia fino a un anno di carcere per maltrattamento di animali dopo aver preso a calci un gatto. Il fatto risale a quattro mesi fa, quando, a New York, Andre Robinson, 21 anni, molla una pesante pedata a un gattino dopo averlo accarezzato: tutto ripreso in un video. La pubblica accusa non gli ha offerta il patteggiamento, come accade di solito per i reati minori, e gli animalisti spingono per una "pena esemplare".

Insomma, un caso piuttosto banale rischia di portare in carcere per 12 mesi un ragazzo che, più che un criminale, è forse soltanto un po'... bislacco. La storia viene raccontata dal "Corriere della Sera", secondo cui Andre ha ammesso il suo errore e assicurato di essere pentito di quello che ha fatto: "Ho sbagliato, ma non per questo devo andare in prigione".



Ma gli animalisti, molto forti nella Grande Mela, non mollano e chiedono una punizione. D'altra parte, quel video che ha fatto il giro della Rete non lascia spazio a dubbi: il calcio c'è stato e l'intenzionalità pure. I legali di Andre replicano che, se il giovane avesse dato un calcio a un uomo gli sarebbe andata meglio. Ma, ancora quel video, pesa: non punire quel gesto significa lasciare che un atto del genere diventi una moda tra i teppistelli. Alla giustizia newyorkese l'ardua decisione.