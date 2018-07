Premier Tunisia: "Accoglieremo i 40 migranti bloccati a Zarzis"

Le autorità tunisine hanno deciso, "per motivi umanitari", di accogliere i 40 migranti, tra cui due donne in stato di gravidanza salvate da un'imbarcazione commerciale che non aveva ricevuto per due settimane il permesso di approdare a Zarzis, nel Sud del Paese. Lo ha annunciato il primo ministro Youssef Chahed in una seduta plenaria del Parlamento dedicata al voto di fiducia al ministro dell'Interno.