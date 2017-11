Premier libanese Hariri: "Sto lasciando Riad, non sono in ostaggio"

Il premier libanese Saad Hariri sta lasciando Riad alla volta della Francia. "Dire che sono trattenuto in Arabia Saudita e che mi è vietato lasciare il Paese è una menzogna - ha twittato -. Sono sulla via dell'aeroporto". Hariri è atteso sabato dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. Beirut aveva accusato Riad, dove Hariri si trovava dal giorno delle sue dimissioni il 4 novembre, di tenere Hariri "in ostaggio".