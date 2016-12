Premier Iraq: cominciato l'attacco per liberare Falluja dall'Isis

Il primo ministro iracheno Haider al Abadi ha annunciato l' inizio delle operazioni militari per riprendere la città di Falluja , oggi sotto il controllo dell' Isis . Con un discorso trasmesso alla televisione al Abadi ha detto che l e forze armate irachene si "stanno avvicinando al momento della grande vittoria " contro lo stato Islamico.

Militari: "Chi non può lasciare la città, issi una bandiera bianca sulla propria casa" - Le forze armate irachene hanno avvertito la popolazione di Falluja, che si trova ad una sessantina di chilometri a ovest di Baghdad, che chi non riuscirà ad abbandonare la città, dovrà issare una bandiera bianca sulla casa. Secondo il sito filocurdo di Baghdad Shafaq, nei sobborghi di Falluja sono stati dispiegati quasi 20mila uomini in previsione dell'attacco.



Almeno 60-90mila civili a Falluja - Falluja e Mossul sono le due più importanti città irachene ancora sotto il controllo dell'Isis. A Falluja secondo la Bbc restano tra i 60-90.000 civili. Molti di loro sono familiari di combattenti dello Stato Islamico.