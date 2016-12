Premier Iraq a Turchia: via truppe

Nervi tesi tra Baghdad e Ankara. Il premier iracheno Haider al Abadi ha chiesto ufficialmente alla Turchia di "ritirare immediatamente" i suoi militari da Mosul: "Non abbiamo avallato nessun dispiegamento di truppe nella zona", ha detto. Per la Turchia si tratta di "150 soldati in missione di addestramento" e 25 carri armati. Per fonti statunitensi, invece, i militari sono circa 1.200.