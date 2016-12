Premier Francia: "Siamo in guerra"

"Siamo in guerra. Sarà lunga e difficile. E per questo dico che dobbiamo attenderci altri attacchi". L'avvertimento arriva dal premier francese Manuel Valls, il quale però specifica che "risponderemo colpo su colpo per distruggere l'Isis". E annuncia che, nonostante gli attentati, "proseguiremo nei prossimi giorni la nostra azione" in Siria.