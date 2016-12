22 dicembre 2014 Premier belga assalito a colpi di patatine e maionese: lui risponde con un sorriso Un gruppo di militanti anti austerità si è infiltrato in un incontro tenuto tra Charles Michel e gli industriali Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - Il piatto simbolo del Belgio sono le patatine e la maionese, nulla di particolare dal punto di vista culinario, ma sono state "l'arma" usata da un gruppo di contestatori nei confronti del premier Charles Michel. Un gruppo di donne che si era spacciato per giornaliste ha lanciato contro il primo ministro un cartoccio di patatine e poi lo hanno cosparso di maionese. Subito intervenuta la security ma il premier ha risposto alla provocazione con un sorriso.

L'assalto è avvenuto davanti a una platea di industriali. Le donne manifestavano contro la politica di austerity adottata dal premier Michel. Le LilithS, questo il nome delle manifestanti, si sono "infiltrate" all'evento facendosi passare come studentesse di giornalismo dell'Università Cattolica di Lovanio.



Al grido di battaglia "Austerità fuori! Michel vattene!", le quattro ragazze del collettivo si sono improvvisamente alzate dalla platea, hanno sorpreso la sicurezza e hanno lanciato un cartoccio di patatine fritte contro il premier spruzzandolo da capo a piedi di maionese. Michel, con aplomb e humour belga, si è quindi cambiato la camicia e poi ha ripreso a parlare, incominciando con un "scusate se so un po' di maionese..." davanti alla platea di uomini d'affari in visibilio.



"Il modello sociale è distrutto in nome di una competitività assurda che lascia il benessere della popolazione alla porte dei ministeri" e "al popolo belga non si lascia altro che patatine fritte alla salsa d'austerità", hanno spiegato le LilithS in un comunicato, "è per questo che gettiamo sulla loro faccia il simbolo di un Belgio che stanno smantellando".



Il nuovo governo di destra guidato dal liberale Louis Michel ha previsto una serie di misure di rigore che vanno dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni a tagli alla spesa sociale e al bilancio, contro cui è da oltre un mese che tutto il paese sciopera e manifesta.