Precipitazioni record in California: è il luglio più piovoso da oltre 100 anni

In poche ore si sono registrati notevoli accumuli di precipitazione in aree dove, in questo periodo dell'anno, la pioggia è praticamente del tutto assente. A San Diego, per esempio, tra sabato e domenica sono caduti 43 mm di pioggia: questo quantitativo ha superato il precedente record di pioggia per il mese di luglio che risaliva al 1902, con circa 23 mm. Anche a Los Angeles è stato battuto un record: in centro città nella sola giornata di sabato 18 è caduta una quantità di pioggia superiore al quella totale del mese di luglio più piovoso, che risaliva al 1886.

Naturalmente questo episodio, definito "super storico" dai meteorologi del National Weather Service americano, non è riuscito minimamente ad attenuare la grave e diffusa siccità in corso.