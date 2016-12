Precipita su Monte Bianco: morto

Un alpinista di 40 anni, di nazionalità polacca, è stato trovato morto dalla gendarmeria di Chamonix a 3.250 metri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Era disperso dal 25 maggio. Salito in quota lungo la via normale, era rimasto indietro rispetto al suo compagno di cordata, il quale, rientrato a valle, ha aspettato alcuni giorni prima di dare l'allarme. La vittima è precipitata per oltre mille metri.