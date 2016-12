15 novembre 2014 Praga, top model trovata morta in bagno Katerina Netolicka era anche campionessa nazionale di kickboxing. Viveva col compagno, un giocatore di hockey. Non si esclude il gesto estremo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:32 - Shock nel mondo della moda internazionale e dello sport ceco: Katerina Netolicka è stata trovata morta nella vasca da bagno del suo appartamento a Praga. Aperta un'inchiesta ma non si esclude l'ipotesi del gesto estremo. Netolicka era una modella conosciuta sia per la sua bellezza che per la passione per il kickboxing che l'aveva portata a vincere i campionati nazionali lo scorso ottobre. La donna viveva con il fidanzato, Jakub Petruzalek, 29enne giocatore professionista di hockey in Russia. Al momento della morte, l'uomo era all'estero per una partita. Gli amici parlano di una coppia felice che progettava il matrimonio. Accanto al corpo di Kate anche i suoi due cani, entrambi morti.