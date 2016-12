Praga, esplosione in fabbrica armi

Una persona è rimasta uccisa in una violenta esplosione avvenuta nella fabbrica di munizioni Sellier and Bellot a Vlasim, 60 chilometri a sud di Praga. Altre tre persone sono disperse. L'azienda è tra i più importanti produttori di munizioni al mondo, esiste dal 1825, ha 1400 dipendenti e ogni giorno produce due milioni di proiettili che esporta in 80 paesi. Dal 2009 appartiene al gruppo brasiliano Cbc - Companhia Brasileria de Cartuchos.