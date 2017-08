Powerball Usa, la vincitrice si aggiudica 758,7 milioni di dollari

Un solo fortunato, per il secondo premio più alto nella storia del Powerball, una lotteria statunitense. Deborah Goldberg ha vinto i 758,7 milioni di dollari di montepremi previsto per la lotteria statunitense, con una giocata effettuata a Chicopee, in Massachusetts; si tratta della vincita più alta con una giocata singola nella storia del Nord America, ha reso noto la Massachusetts State Lottery.