Powerball, sbancato il jackpot record da 1,6 miliardi dollari

Alla fine la tanto attesa sestina vincente è uscita. Il Powerball, la lotteria americana, che aveva raggiunto un jackpot record da 1,6 miliardi di dollari, ha fatto felice tre fortunatissimi vincitori. Un biglietto vincente è stato venduto in California, in un 7-Eleven a Chino Hills, nella contea di San Bernardino ad est di Los Angeles. "Abbiamo un vincitore in California! Un biglietto vincente è stato venduto a Chino Hills", riporta il profilo ufficiale del concorso. Altri due tagliandi vincenti sono stati staccati in Florida e in Tennessee.