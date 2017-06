Potente terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 6.6

Un potente terremoto ha colpito l'isola di Sulawesi, in Indonesia. Secondo lo Us Geological Survey, il sisma ha avuto una magnitudo di 6.6 ed è stato localizzato a una profondità di circa 9 chilometri, nei pressi della città di Paso. La violenta scossa non ha raggiunto una potenza tale da generare uno tsunami. Non si segnalano per ora gravi danni né vittime.