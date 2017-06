Portogallo, violento incendio in una foresta: 62 morti | Tre giorni di lutto

Almeno 62 persone sono morte a causa di un violento incendio boschivo nell'area di Pedrogao Grande, nel Portogallo centrale. Secondo le autorità, diverse vittime hanno perso la vita carbonizzate in auto, mentre altre sono decedute per aver inalato fumo. Ci sono anche 59 feriti, 5 in gravi condizioni, e due dispersi. Mobilitati quasi 700 vigili del fuoco. La polizia esclude il dolo: forse un fulmine alla base del rogo. Tre giorni di lutto nazionale.