Portogallo, si vota per presidente

Seggi aperti in Portogallo per le elezioni presidenziali. Il favorito è Marcelo Rebelo de Sousa, ex presidente del Partito Socialdemocratico che potrebbe imporsi già al primo turno. In base agli ultimi sondaggi Rebelo de Sousa avrebbe fra il 52% e il 55%, mentre i due principali candidati della sinistra, l'indipendente Antonio Sampaio da Novoa e la socialista Maria de Belem Roseira, si fermerebbero rispettivamente al 17-22% e 8-13%.