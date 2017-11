Porto Rico, gli Usa copriranno il 90% dei costi della ricostruzione

Un alto funzionario della Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente americano Donald Trump ha accettato di espandere l'uso dei fondi per i disastri per ricostruire la rete elettrica e altre infrastrutture di Porto Rico, fortemente danneggiati dall'uragano Maria. Il governo federale si è impegnato a pagare il 90% dei costi contro il 75% coperto di solito in casi come questi.