Porto Rico, fiamme su un traghetto: evacuate 500 persone

I 500 passeggeri sono stati tutti portati in salvo dalla guardia costiera nel porto di San Juan, mentre a bordo divampavano ancora le fiamme. 256 persone sono state soccorse per colpi di calore, shock e disidratazione, mentre 10 sono state ricoverate in ospedale, alcune delle quali per fratture riportate durante l'evacuazione.