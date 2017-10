Porto Rico, Donald Trump gioca a basket con la carta assorbente

Le ultime polemiche che riguardano Donald Trump nascono dalla visita alla popolazione di Porto Rico, dove il Presidente degli Stati Uniti si è recato per portare aiuti alle vittime dell'uragano Maria che ha completamente distrutto l'isola. Durante il suo intervento non sono mancate affermazioni e gesti che ancora una volta hanno fatto discutere: "Ogni morte è un orrore, ma se voi guardate a una vera catastrofe come quella del 2005 a causa dell'uragano Katrina, voi avete avuto 16 morti ufficiali contro le migliaia di allora - ha detto Trump. Al suo intervento si è inoltre aggiunto il lancio di carta assorbente in stile palla da basket e di fronte a tale scena in molti hanno storto il naso, mentre altri lo hanno ironicamente paragonato al celebre giocatore di basket Stephen Curry.