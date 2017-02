Porto Rico, a giugno referendum per diventare 51.mo Stato Usa

Porto Rico si appresta a votare ancora una volta per scegliere se diventare il 51.mo Stato americano. Il governatore Ricardo Rossello ha approvato un referendum non vincolante per determinare il futuro politico dell'isola caraibica, che ha lo status di Stato libero associato agli Stati Uniti. Il voto si terrà l'11 giugno. Le due opzioni saranno l'adesione agli Usa oppure indipendenza o libera associazione.