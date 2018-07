Porti chiusi, messaggio dalle Ong: "Lasciateci fare il nostro lavoro"

Matteo Salvini aveva annunciato la crociata contro le Ong e quelle che potevano sembrare solo parole sono diventate fatti qualche giorno fa: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto "il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms" con a bordo sessanta migranti. Dall'imbarcazione arriva il messaggio del comandante: "Le morti ci sono adesso. Noi chiediamo semplicemente di lasciarci fare il nostro lavoro e smetterla non solo di continuare a infangare le Ong ma anche di prendere in giro i cittadini italiani e non".



Proprio oggi la Open Arms ha trovato un attracco sicuro a Barcellona, come ha comunicato su Twitter l'omonima Ong catalana pubblicando una foto della nave all'ingresso del porto accompagnata dal messaggio "Benvenuti a casa". Proprio come è stato per l'Aquarius il mese scorso a Valencia, il comune di Barcellona e le autorità hanno allestito un dispositivo di accoglienza.