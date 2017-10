Porno su Trump, Larry Flynt offre 10 milioni per inguaiare il presidente

Il fondatore ed editore di Hustler non è mai stato un sostenitore di Trump. Anche durante l'ultima campagna elettorale aveva fatto una richiesta analoga offrendo però "solo" un milione di dollari. Ora l'asticella è stata alzata fino a 10 milioni e quindi potrebbe diventare molto appetibile. Sempre che prove di questo tipo esistano veramente.



"Nelle dichiarazioni fiscali di Trump o in altri documenti ci potrebbe essere la pistola fumante contro di lui", si legge nell'annuncio pubblicato dal Washington Post. "Trump - scrive ancora Flynt - ha dimostrato di essere pericolosamente inadatto a gestire la prima potenza mondiale come il nostro Paese". "L'impeachment - si legge ancora - potrebbe essere un affare sporco ma l'alternativa di altri tre anni di presidenza Trump è peggiore, potrebbe scatenare una guerra nucleare".



Flynt non è nuovo a uscite del genere. Nel 1998 fece una cosa analoga solo che in quella occasione ad essere preso di mira fu il presidente Clinton. In quella occasione nessuno fornì prove al porno editore.