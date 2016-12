Polonia, sfiorata collisione aerea

Un aereo Lufthansa che stava avvicinandosi all'aeroporto internazionale di Varsavia ha rischiato di scontrarsi con un drone. Lo ha riferito il portavoce dell'aeroporto Przemyslaw Przybylski. Il drone si trovava a 300 metri dall'aereo in arrivo da Monaco. La quasi collisione è avvenuta a 5 km dall'aeroporto. Sul caso è stata aperta un'inchiesta: per ora non è stata determinata l'origine del drone.