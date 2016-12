Polonia pronta a estradare Roman Polanski: accusato di stupro negli Usa

Il nuovo governo di Varsavia è pronto a estradare il regista franco-polacco Roman Polanski verso gli Usa , dove è accusato di stupro. L'annuncio arriva dopo la vittoria alle elezioni politiche del partito di destra Diritto e giustizia (Pis), guidato da Jaroslaw Kaczynski . Il giudizio in via definitiva dei giudici di Cracovia è atteso per la giornata di venerdì. Lo stesso artista 82enne ammise di aver fatto sesso con una 13enne, dopo averla drogata.

Il regista è ricercato negli Stati Uniti per aver stuprato nel 1977 Samantha Gailey che all'epoca aveva 13 anni. Dopo la vittoria di domenica il nuovo esecutivo polacco del Pis, che verrà presto formato, e i suoi leader si sono dichiarati favorevoli all'estradizione di Roman Polanski.



Gli Usa avevano chiesto alla Polonia di estradare il regista circa un anno fa, quando l'artista partecipò a una trasmissione tv sull'inaugurazione del Museo storico sugli ebrei polacchi a Varsavia.



Ma Roman Polanski potrebbe non andare mai negli Stati Uniti. Il regista, che attualmente risiede in Francia, possiede anche la nazionalità francese e la legge in vigore nel Paese impedisce l'estradizione dei propri cittadini.



Di recente Roman Polanski è stato in Polonia per girare un film sulla vicenda Dreyfus.