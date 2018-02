Polonia, premier: nostra legge è contro menzogne su Auschwitz

7 - Auschwitz Birkenau, Polonia

"Divulgare la verità sull'Olocausto non è solo compito di Israele ma anche della Polonia. Si tratta di una lotta per la verità universale che è di avvertimento per l'intero mondo". Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki, spiegando che la nuova legge sulla Shoah è necessaria per lottare contro "la menzogna su Auschwitz": "I campi dove sono stati sterminati i milioni di ebrei non erano polacchi e questa verità deve essere tutelata".