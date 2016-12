Polonia, parlamentari respingono divieto totale aborto

Sabato e lunedì centinaia di migliaia di persone vestite di nero sono scese in piazza per protestare. Parlando al Financial Times il vicepremier Jaroslaw Gowin aveva fatto intendere che la bocciatura in commissione Giustizia e diritti umani sarebbe stata ratificata anche dalla maggioranza: "Non ci sarà un divieto totale di aborto", le proteste "ci hanno fatto pensare e ci hanno dato una lezione di umiltà".



Il testo, promosso dai movimenti pro-vita, prevedeva la possibilità di abortire solo in caso di grave rischio per la vita della madre e eliminava le altre due eccezioni: gravidanza frutto di incesto o violenza e esami prenatali che indicano una grave patologia irreversibile per il feto.