Polonia, Natale in Parlamento per protesta contro il governo

Una decina di deputati dell'opposizione polacca passerà il Natale all'interno dell'aula principale del Sejm, la camera bassa del parlamento. La decisione è stata presa per per protestare contro le recenti "decisioni antidemocratiche" del partito di Jaroslaw Kaczynski al governo in Polonia. La tensione è salita dopo il varo di misure che limitavano l'accesso dei giornalisti all'aula dove era in corso la discussione della legge finanziaria.