Polonia, migliaia in piazza contro la nuova stretta sull'aborto

Migliaia di donne polacche sono scese in piazza a Varsavia e in altre 60 città contro un nuovo tentativo di introdurre ulteriori restrizioni sull'aborto. Le marce sono state promosse in risposta a una del Parlamento, che la scorsa settimana ha accolto una nuova proposta di legge che vieta alle donne di abortire in caso di malattia del feto scoperta con le analisi prenatali. La misura è sostenuta fortemente dall'episcopato cattolico.