Polonia, migliaia di cattolici con il rosario alle frontiere pregano contro l'islamizzazione del Paese e dell'Europa

Vere e proprie catene umane per "salvare l’Europa" dall'islamizzazione. Unite dal rosario e dalla fede. È successo in Polonia, dove migliaia di cattolici si sono trovati nei vari punti di preghiera organizzati lungo i circa 3.511 chilometri dei confini con Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Russia e Mar Baltico. Il motivo? Salvare la Polonia e il mondo. È "il rosario delle frontiere", un’iniziativa che ha fatto molto discutere: puramente religiosa agli occhi dell’episcopato, per alcuni partecipanti è stata, invece, ritenuta un’arma spirituale contro la "contaminazione" del Paese e dell’Europa.