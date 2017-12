Polonia, estrema destra mette sulla forca foto dei deputati Ue

Sgomento in Polonia dove in un corteo della destra radicale, a Katowice, sono state esposte le foto di sei eurodeputati dell'opposizione Piattaforma civica (Po) sulla forca, "colpevoli" di aver votato a favore della risoluzione con la quale il Parlamento Ue ha ammonito il governo di Varsavia per il mancato rispetto dello stato di diritto. La foto è stata pubblicata su Twitter da un portavoce di Po che ha chiesto l'intervento delle autorità.